شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: توافقنا على الاستمرار في تعزيز الحكم الرشيد بأفريقيا كضمانة ضد الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقى، إن «القمة تلقت تقارير مهمة من القادة الأفارقة رؤساء اللجان الفرعية للقمة والقادة المكلفين بالريادة في بعض الموضوعات، واستمعنا لإحاطة قيمة من الرئيس التشادي إدريس ديبي، حول حالة الحوكمة في أفريقيا، حيث توافقنا على أهمية الاستمرار في تعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا كضمانة مهمة ضد الفساد وعدم الاستقرار والتطرف».

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي قائلاً: «وأطلعنا الرئيس السنغالي ماكي سال على الفرص المتاحة أمام أفريقيا اتصالاً بالاستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ونظرنا في التقرير المقدم من أخي فخامة الرئيس الجابوني على بونجو حول التحديات الجسيمة التي تواجه أفريقيا في مجال تغير المناخ، وجهود تعزيز الموقف الأفريقي الموحد في إطار المحافل التفاوضية ذات الصلة، وكان التمسك بالموقف الأفريقي الموحد برفع الظلم التاريخي على قارتنا وأحقيتها في مقعدين دائمين، يتمتعان بحق النقد في مجلس الأمن بالأمم المتحدة عنوانا لنقاش القادة حول التقرير المهم الذي قدمه أخي فخامة رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، رئيس لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن».

وتابع السيسي: «لا يفوتني أن أسلط الضوء على الإحاطات المهمة التي قدمها القادة الرواد بشأن عدد من الموضوعات، جلالة ملك إي سواتيني بشأن مكافحة الملاريا، جلالة ملك المغرب بشأن الهجرة، الرئيس الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، والرئيس الرواندي حول مكافحة مرض الإيدز، والرئيس التوجولي حول السوق الجوية الأفريقية الموحدة، والرئيس الإيفواري حول تنفيذ (أجندة 2063)، والرئيس النيجيري حول مكافحة الفساد، والرئيس الزامبي حول القضاء على زواج الأطفال، وقد اعتمدت القمة التوصيات التي قدمها أشقائي القادة الرواد، وستتم ترجمتها إلى برامج سنعمل على تطبيقها، ومتابعة تنفيذها لحين حلول موعد القمة المقبلة».

كما قال الرئيس السيسى: «يسعدني أن القمة الأفريقية الثانية والثلاثين قد اعتمدت الاتفاقية المؤسسة للوكالة الأفريقية للدواء، والنظام الأساسي للجنة الأفريقية للسينما والوسائل المسموعة والمرئية والنظام الأساسي للمعهد الأفريقي الدولي لتعليم النساء والفتيات في أفريقيا والسياسة الأفريقية للعدالة الانتقالية، فضلا عن تعديل ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، وإنني على ثقة بأن هذه الكيانات والصكوك الجديدة ستقدم قيمة مضافة للعمل الأفريقي المشترك وسيتم التحرك بشكل فوري بغرض تفعيلها بشكل كامل».

وأضاف قائلاً: «سيكون عامنا الجاري هو أول الأعوام التي لم تشهد عقد قمة صيفية للاتحاد الأفريقي وسيستعاض عنها باجتماع تنسيقي على مستوى القمة بين ترويكا إدارة الاتحاد ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية في العاصمة نيامي بدولة النيجر في ضيافة أخي الرئيس محمد يوسفو وهو الاجتماع الذي سيتم التركيز فيه على النهوض بجهود التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الثمانية، وأدعوكم للاطلاع على المقررات التي اعتمدها القادة بشأن الموضوعات المختلفة للإلمام بجميع تفاصيل النتائج والمخرجات المتفق عليها».

وتابع الرئيس السيسي: «من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن العام الجاري سيفخر بسلسلة من الاجتماعات والمحافل الدولية المهمة من أبرزها قمة الدول الصناعية السبع، وقمة العشرين، وقمة مشاركة التيكاد مع اليابان، والشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الاجتماعات التي سنحرص فيها على التعبير بكل ثقة على الأولويات والمواقف الأفريقية ودعوة المجتمع الدولي لتعزيز شراكته مع أفريقيا استنادا لمبادئ المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والملكية الأفريقية للمشكلات والحلول».

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلاً: «أجدد شكري لكم ولكل من ساهم في إنجاح القمة الأفريقية الـ 32، ولكن النجاح الأهم سيتمثل في التنفيذ الفعال لمقررات هذه القمة والاستمرار في الجهد والعطاء من أجل تأمين غد أفضل لشعوب قارتنا الأفريقية العظيمة، وأدعو أخي رئيس المفوضية للإدلاء من إفادات وملاحظات حول مجريات القمة.. وشكرًا».