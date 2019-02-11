شكرا لقرائتكم خبر عن أحد طلاب «صفر جراحة» طب المنصورة: لم نكن في أي خصومة مع إدارة الكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد البرعي، طالب بكلية طب المنصورة، إن «الطلاب يشعرون بالفرح لتنفيذ جامعة المنصورة حكم القضاء الإداري بإلغاء نتيجة صفر الجراحة». وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مجلس الكلية وافق على تنفيذ 537 حكمًا لصالح طلاب (صفر الجراحة)»، مشيرًا إلى أنه «يتم حساب النسبة المئوية لكل طالب في مجموع ورقتي النظري لمقرر الجراحة العامة (ورقة أولى 160+ ورقة ثانية 160)، وحساب درجة اعتبارية للطالب في امتحان MCQ من 130 درجة والذى لم يكمله الطلاب بناء على النسبة المئوية التي حصل عليها في مجموع الورقتين، وإضافة الدرجة الاعتبارية في خانة تقدير الكنترول». وتابع: «الكلية وافقت على حكم القضاء، ونحن لم نكن في أي خصومة مع مجلس الكلية، ونقدر لإدارة كلية الطب عدم الطعن على الحكم»، مضيفًا: «كل الطلاب كانوا يسيرون في إجراءات القضية، بجانب استمرارهم في سنة الامتياز».

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