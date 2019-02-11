شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: العلاقة بين مصر وأفريقيا تحكمها الشفافية التامة والمصلحة المتبادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عودة مصر للقارة الأفريقية قوية جدًا، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر وأفريقيا تحكمها الشفافية التامة والمصلحة المتبادلة.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار» مساء الإثنين، أنه يوجد ترحيب شديد بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر في أفريقيا، ويوجد تفاعل شديد معه، وأنه سيكون هناك نشاط كثيف لمصر في أفريقيا خلال هذا العام، وأن هناك ثقة كبيرة من قبل أفريقيا في مصر.

وأكد أن مصر الآن تتبوأ وكالة الفضاء الأفريقية، ومركز إعادة الإعمار، مؤكدًا أنه مكسب شديد لمصر.