شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد» يوجه رسالة لـ«الحبيبة» في «الفلانتين»: حب الأب والأم كفاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد غدًا طقسا مائلا للبرودة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، لافتًا إلى أن غدًا لن يشهد تساقط الأمطار.

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أنه اعتبارًا من الأربعاء المقبل سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مع تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تمتد بعد الساعة السادسة مساءً للوجه البحري والقاهرة.

وعن سوء الأحوال الجوية تزامنًا مع عيد الحب «الفلانتين»، عقّب «عبدالعال»: «لو بإيدينا كنا خلينا الجو لطيف، وعلى الحبيبة أن يكتفوا بالقعدة في البيت، وحب الأب والأم كفاية».