شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفعيل مبادرة «الأمن المائى وترشيد الاستهلاك» لوقف الهدر بـ21 مدرسة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سامى فضل، مدير عام إدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «الأمن المائى وترشيد استهلاك المياه»، بمدارس الإدارة لأول مرة، على أن يتم تعميمها على باقى الإدارات تباعاً، وذلك بالتعاون بين مؤسسة نادى العاصمة وشركة نهضة مصر للنظافة وشركة مياه الشرب، باعتبار أن وزارة التربية والتعليم بمدارسها تعد الوزارة الأكثر استهلاكا وهدرا فى المياه.

وأوضح «فضل»، فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»، أن المبادرة تم تنفيذها تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وبشراكة مجتمعية بين العديد من الجهات، حيث تبنت الفكرة مؤسسة نادى العاصمة برئاسة الإعلامية أمل صبحى، كبير مذيعات تليفزيون الإسكندرية، والدكتور إبراهيم العزازى أمين صندوق النادى، وتم تنفيذ المبادرة بـ5 مدارس كمرحلة أولى، وتم تركيب 286 فلترا بدلاً من «الحنفيات» كما تبرعت إحدى سيدات الأعمال بتركيب فلاتر فى 5 مدارس أخرى فى نطاق الإدارة، وتبرعت مدرسة القادسية الخاصة بتركيب فلاتر لترشيد الاستهلاك بـ10 مدارس أخرى بالإضافة إليها، ليصبح إجمالى عدد المدارس التى سيتم تنفيذ المبادرة بها 21 مدرسة.

ولفت مدير عام إدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من تركيب فلاتر بمدارس جمال عبدالناصر الثانوية، وتقسيم الثانوية بنات وعمر مكرم الابتدائية وابن خلدون الإعدادية بنات، وعلى ابن أبى طالب المشتركة، فيما يجرى حصر الاحتياجات المطلوبة لباقى المدارس التى تم حصرها للتنفيذ، مشيرًا إلى أن نادى العاصمة وشركة مياه الشرب وقعتا بروتوكولا لتطهير وتنظيف خزانات المياه فى 5 مدارس بالمنتزه على نفقة النادى.