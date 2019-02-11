شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا وسحر نصر ولميس الحديدي في فيلم عن أبرز خريجي الجامعة الأمريكية خلال القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنتجت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيلما قصيرا عن أبرز خريجيها المعاصرين على مدار قرن من الزمان. الفيلم الذي عرض ضمن احتفال الجامعة بمرور مائة عام على تأسيسها شمل الملكة رانيا، ملكة الأردن، ووزيرة الاستثمار د. سحر نصر، ووزيرة السياحة د. رانيا المشاط، والإعلامية لميس الحديدي، وثلاثة من كبار الصحفيين الأمريكيين الحائزين على جائزة بولتزر، الجائزة الصحفية الأكبر في العالم، وهم لورنس رايت الكاتب الصحفي بالنيو يوركر، والكاتبان الصحفيان الشهيران بالنيو يورك تايمز نيكولاس كريستوف وتوماس فريدمان، وضمت قائمة أبرز خريجي القرن أيضا بن ويديمان، كبير مراسلي «سي إن إن» الدوليين، والحائز على جائزة إيمي، والأديب وديع فلسطين، الملقب بشيخ الأدباء وقديس الصحافة، والإعلامية المصرية منى الشاذلي، ووزيرة الدفاع اليابانية السابقة يوريكو كويكي، وهي أول حاكم امرأة للعاصمة طوكيو.

وحرصت إدارة الجامعة على أن تشمل القائمة أيضا مجموعة من رواد الأعمال المصريين الشباب الذين وصلوا للعالمية ومنهم مصممة الأزياء فريدة تمراز، التي ترتدي أزياءها نجمات هوليوود، والدكتورة رنا القليوبي، عالمة الحاسب الآلي، التي اعتبرت من أكثر النساء تأثيرا تحت سن الأربعين بالولايات المتحدة.

ومن الفنانين المطرب هشام عباس، والنجوم الشباب آسر ياسين وأمينة خليل، والمخرج محمد إمام. الفيلم الملهم، الذي أخرجه الإيطالي فرانكو جاروتي، أبرز كيف بدأ كل هؤلاء حلمهم في حرم الجامعة الأمريكية حتى وصلوا إلى التأثير في مجتمعاتهم وفي العالم.