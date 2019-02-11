شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الزعيم الغاني الراحل نكروما: والدي كان حريصًا على وحدة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نكروما، الصحفي بؤسسة الأهرام ونجل الزعيم الغاني كوامي نكروما، إنه يشعر بالفخر الشديد لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وزع جائزة «نكروما للتميز»، والتي تحمل اسم والده خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة العادية الـ32 للقمة الأفريقية المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان صديقا لوالدي، وكانا يريدان توحيد جنوب وشمال الصحراء الأفريقية»، مشيرًا إلى أن «دول جنوب الصحراء في أفريقيا كانت تقول إن أفريقيا لهم دون الدول المطلة على البحر المتوسط».

وأكد أن «والدي كان حريصًا على وحدة أفريقيا، ويصر على أن كل سكان القارة أفارقة سواء في الشمال أو الجنوب»، مضيفًا: «والدي كان مهتمًا بالتعليم في أفريقيا، وعدم الذهاب لأمريكا وفرنسا والولايات المتحدة».