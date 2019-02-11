الامتحان 60 سؤالاً.. التضامن تعلن موعد اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر بدء اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري؛ وذلك لاختيار 270 مشرفا من إجمالي 1100 متقدم حيث من المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية "أون لاين".

وأوضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة - في تصريحات اليوم الإثنين-، أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن لكافة البيانات، موضحًا أنه من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات في محافظات (القليوبية – الإسكندرية – سوهاج – القاهرة).

وأضاف أن الاختبار التحريري سيشمل (60) سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج، وفي حال اجتياز المتقدم للاختبار التحريري سيتم إجراء اختبار شفوي ومقابلة شخصية للاختيار النهائي للمشرفين.

يذكر أنه قد سبق وتم فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1440هـ / 2019م لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 23/12/2018م حتى 17/1/2019م ومن المقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة.