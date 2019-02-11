محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة جوزيفا ساكو، إن المعدل الصفري للفقر في أفريقيا شئ مهم وحلم، موضحة أن الحصول على الغذاء حق أصيل لسكان القارة الأفريقية.
وقدمت ساكو -خلال الجلسة الختامية لمؤتمر القمة الافريقية-، شرحًا تفصيليًا عن كيفية تعاون الاتحاد الأفريقي مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".
وأضافت أنه بالتعاون مع منظمة "فاو"، تم تدشين برنامج الجوع الصفري عام 2003 لاستئصال الجوع وسوء التغذية ومواجهة الأسباب الجذرية وخاصة الفقر وهذه الأمر أصبح أولوية وطنية وتبعها سياسات وطنية لتكون هناك سلة غذاء للأسر.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفي والزراعي: المعدل الصفري للفقر في القارة حلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.