الأوقاف: هشام عبدالعزيز مديرًا لشئون القرآن وأيمن أبوعمر للمتابعة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعيين الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والدكتور أيمن علي عبده أبو عمر مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمتابعة الفنية.
وقرر الوزير، تعيين غادة محمد أبو الوفا مديرًا عامًّا للإدارة العامة للإعانات والبحث الاجتماعي، والشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية.
وأصدر الوزير، قرارًا بتعيين محمد عبدالعزيز محمد مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
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