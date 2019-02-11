مصر | سقوط أشهر تاجر هيروين خلال مداهمة بؤرة اجرامية بمنطقة السحر والجمال

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سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أشهر تاجر هيروين "حسين أيوب" خلال مداهمة بؤرة إجرامية بمنطقة السحر والجمال.

وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، مفادها تواجد هانى وشهرته حسين أيوب (24سنة، عاطل مُقيم عزبة الإنشاء دائرة مركز بلبيس) والسابق إتهامه في القضية جنح مركز مشتول السوق "مخدرات" بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل أسفرت عن ضبطه بالطريق الترابى الواصل بين عزبة الإنشاء ومقابر بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس وبحوزته (فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار - 300 جم هيروين - مبلغ 525 جنيه - هاتف محمول)، إعترف بحيازة المخدر للإتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

يشار إلى أن قطاع الأمن العام، شكل مجموعة عمل برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى الأمن العام وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لتصفية تلك البؤرة الاجرامية بالسحر والجمال.