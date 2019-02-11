انت الان تتابع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تستقبل الشيخة جواهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبلت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة القلب الكبير بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، بمقر الأكاديمية بالسادس من أكتوبر، لبحث سبل التعاون مع مؤسستها العريقة، وكان في استقبالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، وعدد من شباب الأكاديمية، حيث رافق الشيخة خديجة كل من الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخة عائشة خالد القاسمي عضو مجلس أمناء مؤسسة "ربع قرن"، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

بدأ اليوم بعرض تعريفي عن الأكاديمية، وما تقدمه من برامج تهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على إدارة ملفات الدولة وتأهيل العاملين بالمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك تطوير إمكانات الشباب من خلال برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل. وعبرت راغب، عن مدى سعادتها باستقبال الشيخة جواهر، وأشادت