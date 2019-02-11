الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تستقبل الشيخة جواهر

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استقبلت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة القلب الكبير بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، بمقر الأكاديمية بالسادس من أكتوبر، لبحث سبل التعاون مع مؤسستها العريقة، وكان في استقبالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، وعدد من شباب الأكاديمية، حيث رافق الشيخة خديجة كل من الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخة عائشة خالد القاسمي عضو مجلس أمناء مؤسسة "ربع قرن"، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
بدأ اليوم بعرض تعريفي عن الأكاديمية، وما تقدمه من برامج تهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على إدارة ملفات الدولة وتأهيل العاملين بالمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك تطوير إمكانات الشباب من خلال برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل. وعبرت راغب، عن مدى سعادتها باستقبال الشيخة جواهر، وأشادت
بدأ اليوم بعرض تعريفي عن الأكاديمية، وما تقدمه من برامج تهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على إدارة ملفات الدولة وتأهيل العاملين بالمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك تطوير إمكانات الشباب من خلال برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل.
وعبرت راغب، عن مدى سعادتها باستقبال الشيخة جواهر، وأشادت بالدور الذى تقوم به من رعاية شؤون المرأة والطفل، موضحةً أنه يوجد الكثير من المجالات التي يمكن مشاركتها معًا.
وأكدت الشيخة جواهر، أن النهضة التي تشهدها مؤسسات المجتمع المصري وكوادره البشرية، في ظل قيادة السيسي وبمشاركة كافة مكونات المجتمع المصري، تشكل علامة فارقة في مسيرة جمهورية مصر العربية، وانطلاقة موفقة نحو مستقبل تعزز فيه مصر مكانتها كمركز اقتصادي وفني وثقافي يجمع حوله الشعوب العربية ويعزز بينها التعاون والعمل المشترك.
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