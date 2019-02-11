شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن الأزمة بين جماهير الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الأخيرة قائلا: «لا أستطيع تصديق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي».

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي «تويتر» اليوم الاثنين قائلا: «مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت». وتابع: «هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي»؟