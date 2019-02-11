شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: نستهدف فحص 180 ألف تلميذ في التيرم الثاني ضمن مبادرة «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن «مبادرة نور حياة أطلقتها الرئاسة في 2018، وكلفت الصندوق بإدارتها، وقمنا باستهداف 4 آلاف تلميذ في المرحلة الابتدائية»، مشيرًا إلى أن «المبادرة أطلقت رسميًا في أواخر يناير الماضي».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «نستهدف فحص 180 ألف تلميذ في التيرم الثاني، ونتوقع إجراء 20 ألف عملية بيضاء وزرقاء ونستهدف حوالي 170 ألف مواطن في المرحلة الأولى للمبادرة».

وتابع: «نستهدف الكشف على 660 ألف تلميذ في 5 محافظات، وننوي استكمال العمل في التيرم الأول للعام المقبل بعد الانتهاء من الـ180 ألف تلميذ»، مشيرًا إلى 80 % من مشاكل ضعف البصر يمكن الشفاء منها إذا تم التدخل مبكرًا.