شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: نستهدف فحص 180 ألف تلميذ في التيرم الثاني ضمن مبادرة «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن «مبادرة نور حياة أطلقتها الرئاسة في 2018، وكلفت الصندوق بإدارتها، وقمنا باستهداف 4 آلاف تلميذ في المرحلة الابتدائية»، مشيرًا إلى أن «المبادرة أطلقت رسميًا في أواخر يناير الماضي».
وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «نستهدف فحص 180 ألف تلميذ في التيرم الثاني، ونتوقع إجراء 20 ألف عملية بيضاء وزرقاء ونستهدف حوالي 170 ألف مواطن في المرحلة الأولى للمبادرة».
وتابع: «نستهدف الكشف على 660 ألف تلميذ في 5 محافظات، وننوي استكمال العمل في التيرم الأول للعام المقبل بعد الانتهاء من الـ180 ألف تلميذ»، مشيرًا إلى 80 % من مشاكل ضعف البصر يمكن الشفاء منها إذا تم التدخل مبكرًا.
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