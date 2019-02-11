شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في منتصف 2018 تم طرح مزايدات عالمية من خلال هيئة البترول والشركة القابضة للغاز للبحث والاكتشاف، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بالتعاقدات السابقة الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن هناك شركات كثيرة شاركت في هذه المزايدات، وسيتم عمل مؤتمر صحفى للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالمزايدة.

وذكر أنه تم طرح مناقصة بوابة مصر للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية إلكترونيًا، مؤكدًا أن أي مستثمر سيحصل على المعلومات الجيولوجية التي تهمه من البوابة التي أنشأتها الوزارة.

وأشار إلى أن المستثمر يحصل على كافة المعلومات من الخارج ووفقًا لما هو منصوص عليه، وهناك فريق بالوزارة يتواصل مع المستثمرين، موضحا أن المبادرة تم إطلاقها في العام الماضى، وأن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية.