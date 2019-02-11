شكرا لقرائتكم خبر عن يونس المصري يلتقي ممثلي شركات الطيران الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية بحضور الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدني، وذلك لبحث أوضاع شركات الطيران الخاصة ومناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو كل من شركة إير كايرو، الشركة المصرية العالمية، شركة «AMC»، وشركة فلاي إيجيبت، وشركة النيل للطيران، وشركة نسما، وشركة الإسكندرية للطيران، والشركة العربية مصر.

وفي بداية الاجتماع استمع وزير الطيران إلى الصعوبات التي تواجه شركات الطيران الخاصة وكذا مقترحات وآراء رؤساء وممثلي الشركات، ومن جانبه أكد المصرى أن قطاع الطيران الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى المصرى وأن الوزارة لا تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بالشركات الخاصة والارتقاء بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها.

وخلال الاجتماع تم عرض الكثير من العقبات التي تواجة الشركات الخاصة، حيث تمت مناقشتها وتذليل الكثير منها، كما وجه وزير الطيران شركات الطيران الخاصة بضرورة استهداف أسواق جديدة، خاصة داخل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى دراسة تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المطارات الجديدة مثل مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة وتوفير التسهيلات اللازمة أمام الطيران الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الجوي، وطالب المصري شركات الطيران الخاصة أن تكون جزءا من التطوير المستقبلي الذي يستهدفه قطاع الطيران المدني والذي سيكون له الأثر الأكبر على زيادة معدلات الدخل القومى، خاصة أن القطاع شهد طفرة واضحة خلال الفترة الماضية.

وفى نهاية اللقاء، أكد وزير الطيران أن شركات الطيران المصرية الخاصة هي جزء أصيل من منظومة قطاع الطيران المدني، حيث تمت الدعوة لعقد اجتماعات بشكل دورى مع سلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران من أجل تحقيق التكامل بين قطاعات منظومة الطيران المدنى المصرى.