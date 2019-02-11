شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة أولوية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال يومين من انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في دورته الـ32، تمكنت مصر والدول الأعضاء من تحقيق نجاح ملموس، وتوصلت المناقشات إلى التوافق حول أوليات عام 2019 وفي مقدمتها الاندماج القاري والإسراع في تفعيل اتفاقية التجارة الحارة القارية، وكذلك استكمال المنظومة الاقتصادية في أفريقيا.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في ختام القمة المنعقدة بأديس أبابا مساء اليوم الإثنين، أنه يجب الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، للعمل على تعزيز الدولة الوطنية في أفريقيا، ودفع عجلة التنمية للوصول إلى السلام في كل الدول، وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت.

وأكد الرئيس السيسي أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد هذا العام، ستستمر عملية إصلاح «عميقة ودقيقة» للاتحاد تقودها الدول الأعضاء من أجل اتحاد أكثر قوة و«مفوضية» أكثر كفاءة لتحقيق آمال الشعوب الأفريقية وتطلعاتها.

وقال الرئيس إن الاتحاد الأفريقي خلال رئاسة مصر سيعمل على تنمية أسس التنمية المستدامة «لتطوير إمكانات مجتمعاتنا وتوفير فرص عمل لشبابنا، اعتمادًا على علاج جذور الأزمات التي تعاني منها القارة، وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على أزمات المهاجرين واللاجئين والنازحين بتكاتف كافة الجهود الإنسانية مع خطط بناء السلام وإعادة الإعمار.