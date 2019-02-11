شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المغرب: التنمية أصبحت ضرورة لوحدة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد سعد الدين العثماني، رئيس وزراء المغرب، أن القارة الأفريقية أصبحت تدرك اليوم ضرورة توحيد كافة إمكانياتها حتى تتمكن من العيش.
وأضاف «العثماني»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، أن المواطنين الأفارقة في أشد الحاجة لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح «العثماني» أن أفريقيا تتمتع اليوم ببعض الاستقلال السياسي، مشيرًا إلى أن القارة كانت قد تعرضت للظلم لمدة قرون طويلة، لكن هذه المرحلة طويت اليوم.
وأشار «العثماني» إلى أن التنمية أصبحت ضرورة ملحة من أجل وحدة أفريقيا، مشددًا على وجوب التعاون بين مصر والمغرب، نظرًا لعمق العلاقات بين البلدين.
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