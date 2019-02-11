السيسي: هناك موقف موحد لوجود مقعدين لأفريقيا بمجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك موقف موحد لدى قادة أفريقيا لضرورة وجود مقعدين للقارة الإفريقية بمحلس الأمن الدولي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء الاثنين، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقية، في ختام القمة الأفريقية الـ32، أنه "سيتم دعوة المجتمع الدولي لتعزيز شراكته مع إفريقيا، استنادًا لمبادئ المصلحة المشتركة، والاحترام المبتادل والملكية الإفريقية للمشكلات والحلول".

وتابع السيسي: "أوجه شكري لكم ولكل من ساهم في نجاح القمة الـ32، ولكن النجاح الأهم يتمثل في التطبيق الفعال لمقررات هذه القمة، والاستمرار في الجهد والعطاء، من أجل تأمين غد أفضل لشعوب قارتنا الإفريقية العظيمة".

كان السيسي، ترأس مساء الإثنين، الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الافريقي، حيث استهلت بمنح جوائز التميز لعدد من الشخصيات المرموقة التي حققت نجاحات بارزة في مجالات أعمالها.