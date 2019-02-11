​السيسي: سنسلط جهودنا لحل أزمات اللاجئين والنازحين الأفارقة بشكل جذري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القادة الأفارقة خلال القمة الـ32 اتفقوا على التنمية وتعزيز السلام بين الدول لعلاج جذور الأزمات التي تعاني منها القارة.

وقال السيسي خلال كلمته بختام القمة الأفريقية التي عقدت بأديس أبابا على مدار يومين،: "سنسلط جهودنا لحل أزمات اللاجئين والنازحين بشكل جذري.. سنعمل على التنمية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي".

وأكد السيسي، تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير قدرات أفريقيا الصناعية.

​وترأس السيسي، مساء الإثنين، الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الافريقي، حيث استهلت بمنح جوائز التميز لعدد من الشخصيات المرموقة التي حققت نجاحات بارزة في مجالات أعمالها.