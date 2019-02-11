السيسي: عام 2019 سيشهد إصلاحات عميقة بالاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عام 2019 سيشهد عملية إصلاح عميقة بالاتحاد الأفريقي ليصبح أكثر قوة لتحقيق آمال الشعوب الأفريقية. وأضاف السيسي خلال كلمته بختام القمة الأفريقية التي عقدت بأديس أبابا على مدار يومين، أن القمة شهدت تعزيز أسس التنمية المستدامة ومناقشات حول توفير المزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي.

وترأس السيسي، مساء الإثنين، الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الافريقي، حيث استهلت بمنح جوائز التميز لعدد من الشخصيات المرموقة التي حققت نجاحات بارزة في مجالات أعمالها.

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