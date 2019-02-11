"حقوق الإنسان" تتفقد أقسام شرطة وسجون مركزية في البحر الأحمر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حرصت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على تفقد أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن البحر الأحمر؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية ، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

وشملت الجولة الوقوف على مدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وتوفير التهوية المناسبة، وحسن معاملة المحتجزين، وذلك على مدار 72 ساعة.

كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي على 487 حالة من "المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية والقوافل الخدمية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.