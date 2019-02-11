أخبار مصر | الأرصاد تحذر: موجة طقس سئ تضرب البلاد في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: موجة طقس سئ تضرب البلاد في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن البلاد ستتعرض لموجة من الطقس السيء اعتبارا من الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة، حيث سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

ونوه الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن مصر ستستقبل مؤتمر للأرصاد الإفريقية من يوم 16 فبراير ولمدة أسبوع للحديث عن التغيرات المناخية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأهابت الهيئة بالمسؤولين في المحافظات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لتعرض البلاد لعواصف شديدة وأمطار غزيرة، وخاصة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن توقعات طقس الغد، مبينة أنًّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إنَّه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

ونصح رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعال، المواطنين بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.