لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة 45 متهمًا بخلية " تفجير أبراج الضغط العالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 45 متهماً من بينهم 10 هاربين، في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلامياً بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة 20 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، بسكرتارية عمر عاشور.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.