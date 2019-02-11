تفاصيل التحقيق مع شخص يحمل الجنسية الفرنسية.. "ادعى سرقة 47 ألف دولار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كشفت التحقيقات في واقعة سرقة شخص مصري يحمل الجنسية الفرنسية بوسط القاهرة، اختلاقه الواقعة، وأن المبلغ حاول إثبات تعرضه للسرقة للتحايل على القانون، والادعاء بامتلاك لأوراق وأموال على غير الحقيقة، فقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.

وقدم المتهم جواز سفر فرنسي، لحث سلطات التحقيق على الاهتمام ببلاغه، إلا أن أجهزة الأمن أثبتت كذب روايته بعد فحص الكاميرات المحيطة بموقع البلاغ، وكذلك استخلاص الاشتباهات، وأقوال الشهود والتحريات.

وقال المبلغ إن مسلحين اعترضا طريقه، وهدداه بأسلحة نارية ظهر الاثنين الماضي، وسرقا حقيبته، بداخلها "47 ألف دولار"، وأوراق هامة من بينها عقد شقه إيجار قديم ورثها عن والدته.

وأضاف المبلغ أنه حضر من فرنسا، عقب وفاة والدته، وأنه يُقيم في شقة ورثها منها، مؤكدًا أن العقد سُرق منه، مع باقي متعلقاته.

أمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بسرعة كشف الواقعة، وأثبتت تحريات المقدم علاء أبو المجد رئيس مباحث عابدين، زيف ادعاء المبلغ، وأنه حرر محضرًا لإثبات ملكيته لأوراق شقة إيجار قديم، كانت تمكث بها والدته، طمعًا في الحصول عليها بعد وفاتها، وللتحايل على القانون.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في أوراق رسمية والبلاغ الكاذب.