التعليم تعلن موقف طلاب المنازل والخدمات من تسلم "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن تسليم "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، يجري الآن في المحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة لاستلامه، ومنها بوليصة تأمين يجري سداد قيمتها في مكاتب البريد في مقابل وصل بقيمة 100 جنيه سنويًا كتأمين شامل علي "التابلت" للحصول علي جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، لافتا إلي أن بوليصة التأمين إجبارية، لأن رقم التأمين سيكون مطلوبًا من الطالب عند استيفاء أوراق استلام الجهاز.

وأضاف ضاهر، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تواصلت مع هيئة البريد لتحصيل قيمة البوليصة من أولياء الأمور في مكاتبها بالمحافظات، وتسهيل العملية عليهم، مشيرًأ إلى أن كل من يحصل على جهاز لوحي "تابلت" سيدفع مبلغ التأمين، سواء كانوا طلابًا او معلمين.

وأوضح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، أن طلاب الصف الأول الثانوي "منازل" لن يحصلوا على الجهاز اللوحي "تابلت"، وتخطر الوزارة المدارس قريبًا بآلية امتحان هؤلاء الطلاب لتدريبهم عليها.

وحول الشكوى بخصوص توريد بعض المبالغ لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات في بعض المحافظات، أكد الدكتور أحمد ضاهر، أنه سيجري التواصل مع الصندوق لحل هذا الموضوع، مع مراعاة الحفاظ على حقوق أولياء الأمور.

وأشار إلى أن طلاب الخدمات ضمن الفئات المستهدفة للحصول على التابلت، قائلا: "طلاب الخدمات سيحصلون على التابلت".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت، بدء المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحى، على طلاب الصف الأول الثانوى اليوم الاثنين فى 20 محافظة ومديرية تعليمية وفقالخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى فى كافة المحافظات.