مصر | السجن المؤبد والمشدد 5 سنوات لشخصين هربا المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المؤبد والمشدد 5 سنوات لشخصين هربا المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامهما بتهريب المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان برئاسة المستشار تامر العربي المحامي العام، في القضية رقم 1407 لسنة 2017 جنايات التبين، أن المتهمين "عبد الرحمن صالح، وإسلام محمد"، أسس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وذلك بأن تمكن بمعرفة المتهم الثاني وأخرين مجهولين من استقطاب راغبي السفر بمختلف أجناسهم وجنسياتهم، واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من دولة ليبيا بمعرفته وعلى ذلك تمكنوا من استخراج موافقات أمنية وتصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري لدولة السودان، ثم تهريبهم إلى ليبيا ومنها لدول الاتحاد الأوروبي، نظير منفعة مادية " مبالغ مالية " على النحو المبين بالتحقيقات.