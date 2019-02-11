مصر | حبس عامل لسرقته كمية من المشغولات الذهبية بأحد الفنادق بالجمالية

وتمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "ك. ع" 33 سنة، عامل بمحل هواتف محمولة بأحد الفنادق، سبق اتهامه فى 3 قضايا، حال قيامه بعرض كمية من المشغولات الذهبية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 جرام.

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات ووجهت له النيابة تهمة السرقة وتهمة التعاطي للمواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

إحالة قضية عبد الخالق فاروق لنيابة أمن الدولة لنشره أخبارا كاذبة



أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن، قضية الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة، إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة، للمتهمين اتهامات حيازة مطبوعات، ونشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد.

وكانت قررت محكمة جنح مستأنف البساتين، قبول استئناف الدكتور عبد الخالق فاروق إبراهيم، وصاحب مطبعة، على قرار تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب كتاب "هل مصر بلد فقير حقًا" عقب مصادرته من المطبعة، وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

وكانت جددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام، حبس الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، و"إبراهيم الخطيب" صاحب مطبعة في منطقة دار السلام، بسبب كتاب "هل مصر بلد فقير حقًا" عقب مصادرته من المطبعة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة له تهم حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة في كتاب "هل مصر بلدا فقيرا حقا؟". ‎

وناقشت النيابة الاقتصادي بالمعلومات والإحصائيات الموجودة بالكتاب وأكد أنه حصل عليها من مستندات رسمية منشورة وبعض مصادره الخاصة.

وقال إنه صحفي منتسب لنقابة الصحفيين وأثبت ذلك بالكارنيه وكل التحقيقات دارت حول محتوى الكتاب فقط.‎

وجاء ذلك في المحضر رقم 343 لسنة 2018 عرائض جنوب.

وقال علي عاطف محاميه إنه تم احتجازه بقسم الشروق وتم التعامل معه بطريقة محترمة دون أي إساءات، ومنع اقتياده بالكلابشات، وذلك لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، وتم ترحيله إلى مقر نيابة جنوب القاهرة للتحقيق معه، ويعامل بشكل جيد من الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر أن القوات الأمنية، عقب إلقاء القبض عليه في منطقة الشروق، وإحالته إلى قسم الشرطة، تم إحالته إلى قسم شرطة دار السلام ومنها إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، ومن المقرر أن يبدأ التحقيق برئاسة المستشار أحمد وائل، وكيل النيابة، على خلفية نشر كتاب ممنوع تداوله، ورفعه صوره للكتاب على مواقع الإنترنت، عقب مصادرته.

