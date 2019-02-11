مصر | إحالة زوجة وعشيقها للمفتي تمهيدا لإعدامهما بتهمة قتل الزوج المخدوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة زوجة وعشيقها للمفتي تمهيدا لإعدامهما بتهمة قتل الزوج المخدوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بإحالة أوراق زوجة وعشيقها، لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عبد المنعم ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة إلى المتهم "محسن ج. ر."، عامل، تهمة قتل المجني عليه "أحمد م. ع."، بعلم المتهمة الثانية "هديل أ. ع."، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال غياب زوجها المجني عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، واستخدم المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وقصده في محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارا ناريا أرداه قتيلا.