مصر | السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أحال القضية رقم 12262 لسنة 2018 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2608 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية المتهم فيها وائل أحمد تركي محمد 35 سنة عاطل، لاتهامه باحراز بقصد الاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى بمكان تواجد المتهم تم القبض عليه عقب إجراءه لعملية شراء لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على لفافات لذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته بم ضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارت في المواد المخدرة.
حبس سائق توك توك سنة لسرقته هاتفا محمولا بالبساتين
قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، وسكرتارية حسين قطب، بحبس سائق توك توك حضوريا سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من مالكه باسلوب "النشل".
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد تمكن الأهالي من الإمساك بلص حال سرقته هاتف محمول من مالكه أثناء إجراؤه مكالمة هاتفية داخل سيارته.
وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يدعى "ر.م" سائق توك توك، وتبين من التحريات أن المتهم كان يقود التوك توك الخاص به، وشاهد الضحية أثناء حديثه فى هاتفه المحمول داخل سيارته فغافله وسرق الهاتف المحمول وحاول الفرار بمركبته إلا أن الضحية تمكن بمساعدة الأهالى من الإمساك به.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.
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