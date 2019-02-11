مصر | تأجيل محاكمة المتهمين في "قضية العائدون من ليبيا" لجلسة 13 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين في "قضية العائدون من ليبيا" لجلسة 13 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" لجلسة 13 فبراير الجاري للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.