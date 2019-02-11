أخبار مصر | "أمهات مصر": استقبلنا شكاوى عديدة من أولياء الأمور بالإسكندرية بشأن إجراءات تسليم "التابلت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": استقبلنا شكاوى عديدة من أولياء الأمور بالإسكندرية بشأن إجراءات تسليم "التابلت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت الغرفة في بيان صحفي لها: "وفور توجه أولياء الأمور إلى مكاتب البريد اكتشفوا أن مكاتب البريد لا تعلم عن وثيقة التأمين أو رقم الإيداع أي شيء وقامت مكاتب بريد أخرى بتحصيل المبلغ تحت حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، وبتوجه أولياء الأمور إلى المدارس مرة أخرى اختلفت ردود فعل المدارس مع أولياء الأمور على النحو التالي: بعض المدارس قالت لا تعلم شيئا عن رقم الإيداع أو لحساب من يتم الإيداع والبعض الآخر طالب أولياء الأمور للعودة لمنازلهم لحين التأكد من رقم حساب الإيداع والبعض الآخر رفض استلام إيصال الإيداع، وحين عاد أولياء الأمور بالإيصالات مرة أخرى لمكاتب البريد لاسترداد أموالهم رفضت المكاتب رد المبالغ وفي حين أكد البعض الآخر أنهم ما زالوا يتواجدون حاليًا بطوابير مكاتب البريد ينتظرون معرفة رقم حساب الإيداع".
وقالت الغرفة، إنه على سبيل المثال لا الحصر بعض أسماء المدارس والإدارات التعليمية التي تلقينا شكوى أولياء أمورها مدرسة المشير عبد الغني الجمسي إدارة المنتزة ومدرسة معالي السلام إدارة العجمي ومدرسة الإقبال القومية ومدرسة محمد زهران شرق الإسكندرية وأيضا شكوى من إدارة برج العرب والمندرة وغرب الإسكندرية.
ومن جدير بالذكر أنه بدأت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة التابلت في 20 محافظة، وذلك بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة.
والمحافظات هي: الإسماعيلية (7919 جهاز) وبور سعيد (5682) والسويس (4075) ومرسى مطروح (1863) وشمال سيناء (3300) والوادي الجديد (2601) والأقصر (6349) وجنوب سيناء (832) والبحر الأحمر (2885) وأسوان (7289) والفيوم (14841) وبني سويف (16643) وقنا (16353) والإسكندرية (45349) والقاهرة (91572) والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وسوهاج (21137) والشرقية (50017) ودمياط (12582).
وتمثل هذه الأعداد المجموعة الأولى التي يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع في بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن توزيع التابلت في أوائل الفصل الدراسي الثاني يسير وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية، وكان قد تم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا فورًا، وذلك في عام التعليم 2019.
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