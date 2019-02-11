أخبار مصر | "برلمانية" تشيد بإطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع الشعوب الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تشيد بإطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع الشعوب الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بإطلاق الهيئة العامة للاستعلامات، بوابة إلكترونية شاملة تتضمن ستة مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، وذلك للتواصل مع الشعوب الأفريقية بلغاتها المحلية، إضافة إلى اللغات الأوروبية المنتشرة فى القارة الأفريقية إضافة إلى اللغة العربية بالطبع.

وثمنت عضو البرلمان، جهد الهيئة العامة للاستعلامات، فى محاولة الوصول بشكل فعلى إلى القارة الأفريقية ومواطنيها، حيث أن البوابة التى أطلقتها الهيئة تهدف إلى تعزيز علاقات مصر مع الشعوب الأفريقية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن الوصول إلى القارة الأفريقية يتطلب رؤية وإستراتيجية للتعامل مع أزمات القارة ووسيلة إعلامية لتوصيل ذلك إلى مواطنيها، كما أن البوابة فرصة لزيادة التواصل الثقافى بين مواطنين دول القارة المختلفة.

برلماني يطالب بتزويد مستشفى الواسطى ببني سويف بأجهزة طبية جديدة

تقدم النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بشأن نقص عدد من الأجهزة الطبية في مستشفى الواسطى المركزي.

وقال "خلاف" في نص طلبه:"إن مستشفى الواسطى المركزي يخدم نصف مليون مواطن هم سكان مدينة الواسطى والقرى التابعة لها شمال محافظة بنى سويف، ونصف مليون آخرين بقرى مراكز اطفيح والصف والعياط بمحافظة الجيزة وبعض قرى الفيوم، كما يعد مستشفى الواسطى المركزي الملاذ الوحيد لهم لتلقى الخدمات الطبية فى حالات الطوارئ وكذلك العيادات الخارجية، وأضاف:"ترجع أهمية المستشفى ليس لكونه يخدم آلاف المرضى من أبناء المركز الذين يرتادونه يوميًا، والقرى التابعة لمركز أطفيح والصف والعياط، بل لكونه الملاذ الأول لاستقبال حالات الطوارئ من الحوادث على الطريق الصحراوي الغربي وطريق الفيوم القاهرة والطريق الصحراوي الشرقي.

وأكد نائب الواسطى،أنه على الرغم من الكثافة السكانية العالية لمركز مدينة الواسطى وقراها،إلا أن المستشفى المركزي بالمدينة يفتقر لنقص أسرة العناية المركزة وقلة عدد الأطباء، فضلًا عن حاجته لتزويده بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة، مُطالبًا وزيرة الصحة بسرعة توفير جهاز أشعة عمليات وأجهزة أشعة استقبال، وجهاز موجات صوتية بقسم النساء والتوليد (سونار)، كما طالب بسرعة تزويد المستشفى بمولد كهربائي.