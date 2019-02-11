أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطلق مبادرة توزيع المستلزمات المدرسية للطلبة غير القادرين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطلق مبادرة توزيع المستلزمات المدرسية للطلبة غير القادرين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، لإطلاق مبادرة "كلنا أسرة واحدة"، لتوزيع المستلزمات المدرسية، من الأدوات المكتبية والكشاكيل، للطلاب الغير القادرين بمنطقة الأميرية.

وقال الدكتور ياسر مهران أمين حزب مستقبل وطن بالأميرية، إن تلك المباردة تأتى تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب الذى يهدف إلى بناء جسور والدعم والتعاون مع الأهالى، ورفع المعاناة عنهم من أولياء الأمور والطلبة، والقضاء علي جشع التجار.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرات والفعاليات التى يقوم بها حزب مستقبل وطن لمساندة الدولة فى توفير احتياجات المواطنين وفى إطار المشاركة المجتمعية للحزب بجميع محافظات الجمهورية.