أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة عن الصحة الإنجابية بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة عن الصحة الإنجابية بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، ندوة عن الصحة الإنجابية والتغذية الصحية، بقرية منشية عبد الرحمن بمركز دكرنس، وذلك استكمالا لتنظيم أمانة المرأة بالدقهلية لحملة الصحة الانجابية والتغذية الصحية وتدريب أمينات المرأة على كيفية المشاركة ومهارات التواصل الاجتماعي فعليا.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، إن ندوة الصحة الإنجابية أقيمت بقرية منشية عبد الرحمن، وشملت الحملة الكشف والتوعية لـ55 سيدة.

وأضافت أمانة الحزب، أن الندوة تضمنت لقاءات توعية عن اهمية الوعي الانجابي للمرأة والأطفال، وطرق التغذيه الصحية وخاصة نقص الفيتامينات والمؤثرة سلبا علي العظام والشعر، والذاكرة، والتركيز، أهمية تحليل فيتامين د، والكشف المبكر عن الغدد للمرآة وخاصة الغدد الليمفاوية والفحص المبكر للثدي خاصة لعدم المرضعات، والعديد من الموضوعات الهامه للمرأة والأبناء في مراحلهم المختلفة.