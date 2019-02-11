أخبار مصر | الأحد.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الأحد المقبل، السفير الأمين الدودو، سفير دولة تشاد بالقاهرة.

ويأتي اللقاء مع سفير تشاد بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.

وتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رئاسة الاتحاد الأفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس عام 2002 بديلًا لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في بداية القمة الأفريقية الـ32 لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والتي افتتحت في أديس ابابا أمس، وقال السيسي في كلمة بعد تسلمه الرئاسة من رئيس رواندا بول كاجامي إنه يتطلع إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وأضاف في كلمة أنه يتولى رئاسة الاتحاد في ظرف قاري ودولي دقيق.

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