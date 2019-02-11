أخبار مصر | متحدث البرلمان يستعرض مع السفير الإسباني القضايا السياسية والاقتصادية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يستعرض مع السفير الإسباني القضايا السياسية والاقتصادية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، رامون لاسيرز سفير إسبانيا بالقاهرة والوفد الدبلوماسي المرافق، بمقر حزب الحرية المصرى وبحضور النائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب والدكتور مجدى علام نائب رئيس الحزب.

وحضر اللقاء من إسبانيا لويس موراليس سكرتير أول وبابلو باربارا جوميث نائب رئيس البعثة.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله في تصريحات له، عقب اللقاء أنه استعرض مع السفير الإسباني بالقاهرة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية ودور الحزب داخل مجلس النواب ورؤية الحزب في المرحلة القادمة واتفق الجانبان على أهمية تعاون الأحزاب بين البلدين من خلال الزيارات الحزبية المتبادلة وتبادل الثقافات الخبرات.

كما استعرض حسب الله دور البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في تشريع القوانين التي تخدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتذليل العقبات أمام جميع المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها إضافة إلى سن التشريعات التي تخدم المواطن المصري.

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص عدد من الأجهزة الطبية في مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف

تقدم النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بشأن نقص عدد من الأجهزة الطبية في مستشفى الواسطى المركزي.

وقال "خلاف" في نص طلبه:"إن مستشفى الواسطى المركزي يخدم نصف مليون مواطن هم سكان مدينة الواسطى والقرى التابعة لها شمال محافظة بنى سويف، ونصف مليون آخرين بقرى مراكز اطفيح والصف والعياط بمحافظة الجيزة وبعض قرى الفيوم، كما يعد مستشفى الواسطى المركزي الملاذ الوحيد لهم لتلقى الخدمات الطبية فى حالات الطوارئ وكذلك العيادات الخارجية، وأضاف:"ترجع أهمية المستشفى ليس لكونه يخدم آلاف المرضى من أبناء المركز الذين يرتادونه يوميًا، والقرى التابعة لمركز أطفيح والصف والعياط، بل لكونه الملاذ الأول لاستقبال حالات الطوارئ من الحوادث على الطريق الصحراوي الغربي وطريق الفيوم القاهرة والطريق الصحراوي الشرقي.

وأكد نائب الواسطى،أنه على الرغم من الكثافة السكانية العالية لمركز مدينة الواسطى وقراها،إلا أن المستشفى المركزي بالمدينة يفتقر لنقص أسرة العناية المركزة وقلة عدد الأطباء، فضلًا عن حاجته لتزويده بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة، مُطالبًا وزيرة الصحة بسرعة توفير جهاز أشعة عمليات وأجهزة أشعة استقبال، وجهاز موجات صوتية بقسم النساء والتوليد (سونار)، كما طالب بسرعة تزويد المستشفى بمولد كهربائي.

