أخبار مصر | الصيانة تعطل مستقبل 750 طالبا بـ"أهاسنا".. ورياض الأطفال يجلسون بـ"الطرقة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيانة تعطل مستقبل 750 طالبا بـ"أهاسنا".. ورياض الأطفال يجلسون بـ"الطرقة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"بقالنا سنة وأكثر على الحال دا ونفسنا حد يسمعنا"، بهذه الجملة استغاث أكثر من ولى أمر لـ 750 طالب من مدرسة "قاى المجمعة 2" بإدارة أهناسيا التعليمية التابعة لمحافظة بنى سويف، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعدما تم نقل أولادهم إلى مبنى مجاور لمدرستهم الأساسية نظرًا لأعمال الصيانة بها، وذلك رغم بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال أولياء الأمور المتضررين لـ"الخليج 365"، إن تاريخ الصيانة كان فى 1 مارس لعام 2018 وكان من المفترض أن يتم تسليم المدرسة 15 مايو عام 2018 ورغم أننا فى عام جديد وهو عام 2019، إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليم المدرسة ويبقي الحال بها كما هو عليه من حيث المقاعد المكسورة وغرق المبنى في المياه.

وأشار أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أن المبنى المجاور الذي يجلس فيه الطلاب هو مبنى مؤقت وغير أدمى حيث يوجد به دورات مياه غير أدميه ومياه مقطوعة طول الوقت حتى الحوائط لا تصلح لتعليق أى لوحة أو ممارسة أى نشاط، بالإضافة إلى أن طلاب رياض الأطفال يجلسون أحيانًا فى الطرقة أو فى معمل الأوساط.

وبالتواصل مع اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن مدرسه "قاي المجمعه2" بها أعمال صيانة عن طريق التربية والتعليم وإسنادها لأحد الجهات المختصة وتم عمل اجتماع مع ممثليها تحت رعاية السيد المحافظ بصفته السلطة المختصة وبناء علي ما تم عرضه من جهتنا بسحب الأعمال وتعهد مسئولي هذه الجهة بإنهاء جميع الأعمال أخر شهر فبراير الحالي.

وأضاف: "وقد بدأوا ا العمل ولكن بصوره بطيئة كما انه توجد لجنة من طرفهم أيضا، لمتابعه الأعمال بناء علي ما تم إرساله بالفاكس ".

فى سياق منفصل بدأ صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة التابلت في 20 محافظة، وذلك بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة.

والمحافظات هي: الإسماعيلية (7919 جهاز) وبور سعيد (5682) والسويس (4075) ومرسى مطروح (1863) وشمال سيناء (3300) والوادي الجديد (2601) والأقصر (6349) وجنوب سيناء (832) والبحر الأحمر (2885) وأسوان (7289) والفيوم (14841) وبني سويف (16643) وقنا (16353) والإسكندرية (45349) والقاهرة (91572) والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وسوهاج (21137) والشرقية (50017) ودمياط (12582).

وتمثل هذه الأعداد المجموعة الأولى التي يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع في بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن توزيع التابلت في أوائل الفصل الدراسي الثاني يسير وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية، وكان قد تم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا فورًا، وذلك في عام التعليم 2019.