أخبار مصر | برلماني يتقدم باقتراح برغبة بوضع آلية لانتداب الموظفين فى الوزارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم باقتراح برغبة بوضع آلية لانتداب الموظفين فى الوزارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن انتداب العاملين من الوزارات التى يوجد بها تكدس كبير فى عدد العاملين بها للوزارات الخدمية التى تعانى من عجز شديد فى الموظفين بها مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال طوبيا، إن هناك العديد من الوزارات الخدمية مثل التموين والمالية والزراعة والتعليم تعانى من عجز شديد فى عدد العاملين بها ونظرا لعدم التوظيف فهناك تدنى فى مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وهذا الأمر يتطلب وضع آلية واستراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة من خلال انتداب الموظفين من وإلى الوزارات المختلفة للقضاء على هذه الأزمة.

وطالب بوضع اشتراطات صارمة ومنح العاملين دورات تدريبية وتأهيلهم للوزارات التى سيتم نقلهم لها حتى يكونوا فاعلين ولا يتحولوا لعبء إضافى على هذه الوزارات، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية تعانى من العجز الشديد فى عدد العاملين ومكاتب الشهر العقارى بالإضافة للضرائب وكل هذه الوزارات والقطاعات بمثابة مصادر للدخل لابد من توفير موظفين حتى لا تضار الخزانة العامة للدولة وتتعطل مصالح المواطنين.

متحدث البرلمان يستعرض مع السفير الإسباني القضايا السياسية والاقتصادية

استقبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، رامون لاسيرز سفير إسبانيا بالقاهرة والوفد الدبلوماسي المرافق، بمقر حزب الحرية المصرى وبحضور النائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب والدكتور مجدى علام نائب رئيس الحزب.

وحضر اللقاء من إسبانيا لويس موراليس سكرتير أول وبابلو باربارا جوميث نائب رئيس البعثة.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، في تصريحات له، عقب اللقاء أنه استعرض مع السفير الإسباني بالقاهرة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية ودور الحزب داخل مجلس النواب ورؤية الحزب في المرحلة القادمة واتفق الجانبان على أهمية تعاون الأحزاب بين البلدين من خلال الزيارات الحزبية المتبادلة وتبادل الثقافات الخبرات.

كما استعرض حسب الله دور البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في تشريع القوانين التي تخدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتذليل العقبات أمام جميع المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها إضافة إلى سن التشريعات التي تخدم المواطن المصري.