انت الان تتابع وظائف المعلمين..أزمة بسبب القيد العائلي بالإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهد مركز معلومات واستخراج الوثائق الرسمية بمدينة الإسماعيلية، زحامًا وتكدسًا، بين مئات المتقدمين خلال استخراج القيد العائلى باعتباره أهم شروط التقدم لمسابقة التعاقدات بوزارة التربية والتعليم، عقب الإعلان عن توافر 700 وظيفة للمعلمين خلال الترم الدراسي الثاني على مستوى 8 إدارات بالمحافظة، إذ تنتهي مدة تقديم المستندات المطلوبة يوم الخميس القادم. وطالب المتقدمون، وزير التعليم بالتدخل لإلغاء شرط القيد العائلى، مؤكدين أن هناك مركز واحد فقط لاستخراج القيد على مستوى المحافظة وهو مركز المعلومات المجاور لمديرية القوى العاملة، أو توفير مراكز أخرى.

وقال علي محمود، أحد المتقدمين، إنه لأول مرة فى تاريخ مسابقات الوظائف يتم طلب تقديم قيد عائلى، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى ثلاثة أيام لاستخراجه، بينما المسابقة تنتهي الخميس القادم، مما يحول دون تقديم الآلاف من الخريجين والخريجات للمسابقة. ومن ناحيته أكد أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، تقديم بيان عاجل بالبرلمان