انت الان تتابع 100 جنيه وإقرار..شروط تسليم التابلت وإجراءات التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحتوي التابلت على منصة التعليم الموجودة ضمن محتويات بنك المعرفة وبها كل ما يحتاجه طلاب ومعلميهم من مناهج، وطرق شرح متعددة الوسائط، وبنك أسئلة لاختبار المعلومات والتحصيل

انطلقت صباح اليوم، عملية توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، وكشف الدكتور أحمد ضاهر، مستشار الوزير الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، تدابير الوزارة حال تعرض التابلت لأي مخاطر، مشيرًا إلى التأمين عليه في حال حدوث مشكلة ناجمة عن السرقة أو الحريق، وإجراءات الحصول على التأمين ستتولاها الوزارة نيابة عن الطالب، مضيفًا أنه إذا حدثت مشكلة مدرجة ضمن بنود البوليصة، فإن شركة "سامسونج" ستتولى عملية الإصلاح ثم تقوم شركة التأمين بالسداد لسامسونج، موضحا أجراءات التسليم والتزامات ولي الأمر والطالب.

إجراءات تسلم التابلت - ذهاب ولي الأمر والطالب إلى أقرب مكتب بريد للتوقيع على بوليصة تأمين. - قيمة البوليصة 100 جنيه تدفع مرة واحدة سنويًا خلال سنوات المرحلة الثانوية. - الذهاب إلى المدرسة وتسليم بوليصة التأمين. - التوقيع على إيصال استلام الجهاز، بموجب بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب، وبطاقة

إجراءات تسلم التابلت - ذهاب ولي الأمر والطالب إلى أقرب مكتب بريد للتوقيع على بوليصة تأمين. - قيمة البوليصة 100 جنيه تدفع مرة واحدة سنويًا خلال سنوات المرحلة الثانوية. - الذهاب إلى المدرسة وتسليم بوليصة التأمين. - التوقيع على إيصال استلام الجهاز، بموجب بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر. إقرار استلام التابلت إقرار استلام التابلت - توقيع كل من الطالب وولي الأمر على إقرار استلام. - يقر ولي الأمر بأن ابنه أو ابنته قد تسلم جهاز تابلت موديل Samsung T585 ومشتملاته. - تحتوي المشتملات المذكورة في الإقرار على "جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت وشاحن وسماعة أذن". - يلتزم ولي الأمر وابنه بكتابة إقرار بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد، - إقرار بالاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة. - يقرا باستخدامه في الاختبارات الخاصة بمرحلة الثانوي العام. - يشتمل الإقرار على خانة لرقم إيصال التأمين الصادر من مكتب البريد. يشار إلى أنه في حالة تلف التابلت أو فقدانه، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها بوليصة التأمين والضمان: - يلتزم ولي الأمر بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة، - يلتزم ولي الأمر والطالب بسداد تكاليف صيانة الجهاز في حالة إصابته بأعطال ناجمة عن سوء الاستخدام، - الصيانة في المراكز المعتمدة التابعة لشركة سامسونج في مصر. - التعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة، وأخيرًا بعد إمضاء كل من الطالب وولي الأمر، يوقع على الإقرار نفسه مندوب التسليم في المدرسة ومدير المدرسة. اقرأ أيضًا: 8 أسباب تهدد نجاح تجربة التابلت في المدارس الامتحان مجاني على التابلت الامتحان مجاني على التابلت وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني يسير وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية، لافتًا إلى تجهيز المدارس بالسبورات الذكية ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا فورًا، على مدار عام التعليم 2019. وأوضح أن منصة إدارة التعليم الموجودة ضمن محتويات بنك المعرفة، وجميع محتوياتها موجود على التابلت، وتحتوي على كل ما يحتاجه طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي ومعلميهم من مناهج، وطرق شرح متعددة الوسائط، وبنك أسئلة يختبر بها الطلاب والطالبات معلوماتهم وتحصيلهم. وأشار إلى أن الغرض من استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الجاري هو إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لكل طلاب وطالبات مصر في هذا الصف الدراسي للحصول على المحتوى الرقمي بالغ الثراء الموجود على التابلت، والذي يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل. وشدد الوزير على أن الطلاب والطالبات سيؤدون كذلك الامتحانات على التابلت دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية يحاول بعضها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية عبر التسريب وما شابه. ودعا شوقي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي إلى البدء فور تسلمهم الأجهزة إلى الدخول على منصة إدارة التعليم المتاحة ضمن بنك المعرفة على التابلت (الرابط هنا)، والتفاعل مع الوزارة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لكتابة تجربتهم الإطلاعية الأولى، بالإضافة لشرح أي مشكلة تعرضوا لها خلال التصفح والاطلاع. (للمزيد)

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