شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إطلاق مشروع «الألف قائد أفريقي» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم طباعة 20 ألف كتاب من مقرر التفكير النقدي وتوزيعه على الكليات والمقرر على طلاب الفرقة الأولى بالجامعة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وأضاف «الخشت» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن الكتاب من المقرر أن يكون متاحًا وفقاً لرغبة الطلاب، مشيرًا إلى أنه يعتمد في الأساس على المنهج الالكتروني والرقمي، ولكن تم إتاحة نسخ ورقية و«pdf» للراغبين بحيث يتماشي مع كافة الطلاب بدون أي ضغوط عليهم.

وأشار إلى أن محاضرات التفكير النقدي سيكون الحضور فيها إلزامي على الطلاب بحيث لا تتعدي نسبة الغياب عن 25% فقط، وفي حال تجاوز نسبة الغياب يرسب الطالب، موضحا أن الجامعة لا تفرض مقررات إضافية على الطلاب من أجل حشو مناهج وإنما نسعى لتخريج طلاب قادرين على إيجاد الحلول دائما من خلال التفكير العلمي والمنطقي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه ليس مجرد مقرر، انه جزء من مشروع تطوير العقل؛ فلا يمكن الدخول إلى عصر جديد، سواء في حياتنا الفردية أو على مستوى الوطن أو العالم، دون تغيير طرق التفكير، والتحول نحو التفكير العقلاني، موضحًا أنه لن يتم الإصلاح الاقتصادي، ولا التنمية الشاملة بشكل عام، وتأسيس خطاب ديني جديد بشكل خاص، بدون تطوير طريقة عمل العقل المصري؛ لأنها كلها دوائر متقاطعة مرتبطة ببعضها البعض، بل هي مجموعة أنظمة فكرية وسلوكية تتأسس على قواعد وآليات واحدة هي طريقة عمل العقل البشري؛ فالمنهج الذي يحكم كل هذه المجالات المتنوعة في النهاية كامن في العقل البشري وآليات عمله.

وشدد «الخشت» على أن جامعة القاهرة تسعي لأن تكون داعمة للاقتصاد والتنمية، وأن تقدم خريجين أصحاب رؤى وحلول ابتكارية غير تقليدية وليس مجرد أرقام تنظم لطابور البطالة وهو ما سيعود بالنفع على الطالب والمجتمع معاً، موضحا أن الجامعة تقوم الآن على إعداد مقرر أخر وهو ريادة الأعمال سيتم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي الجديد وذلك لإكساب الطلاب مهارات التفكير النقدي مع ريادة الأعمال ليكون جاهز لمواجهة سوق العمل والمنافسة داخلياً وخارجياً.

وأكد «الخشت» أن الجامعة تنهي الآن كافة الاستعدادات الخاصة بمشروع «الألف قائد أفريقي»، وسيتم افتتاح رسمي للمشروع خلال الأسبوع المقبل بحضور سفراء القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن المشروع كان يهدف إلى تأهيل وتدريب 1000قائد لكننا فوجئنا بتقديم أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية وعربية وبالتالي كان واجبنا عدم رد أحد من شباب القارة وتم تشكيل لجنة من أجل تدريب كل من تقدم ولكن على مراحل تبدأ بـ 1000 شاب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن البرنامج التدريبي تم إعداده وتجهيزه وسيتم من خلال أعضاء هيئات التدريس بكلية الدراسات الأفريقية بالجامعة، وسيتم مدة البرنامج شهر كامل مقسم على 4 أسابيع تبدأ بالتمهيدي ثم التخصص وتختتم بمشروع تخرج لكل شاب بالبرنامج، موضحا أن مشروعات التخرج سيتم تصفيتها واختيار أفضلها لتقديم إلى صناع القرار في الشأن الأفريقي.