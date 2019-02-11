شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس ٢٠١٩»، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للتعاون القائم مع شركة توتال، مشيداً بما حققته الشركة من سمعة طيبة، وتوسع فى مجال إنشاء وإدارة محطات البنزين فى مختلف ربوع مصر.

وقال رئيس الوزراء: «نتطلع لقيام توتال بضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب عن النفط، لتتناسب مع التواجد والحضور القوى للشركة فى مجال محطات البنزين».

من جانبه، أكد رئيس شركة توتال أن الشركة لديها خطط طموحة لضخ استثمارات فى مجال استكشافات النفط فى مصر، معرباً عن أمله فى أن يحالفهم التوفيق خلال تلك الاستكشافات بما يعود بالفائدة المشتركة على الاقتصاد المصرى واستثمارات الشركة.

كما أشار إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار فى مجال البتروكيماويات، لا سيما وأنه يعد أحد المجالات الاستثمارية الواعدة فى مصر بعد زيادة اكتشافات الغاز فى مصر مؤخراً.

واختتم باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول، اللقاء بالإشادة بما تحقق فى مصر من تقدم خلال السنوات القليلة الماضية، وما أنجزته مصر على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى جعل مصر أكثر تنافسية وجذباً للاستثمارات.

كما أشاد بالتعاون المتنامي فى العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكداً أن هذا التعاون سوف ينعكس بشكل إيجابى على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.