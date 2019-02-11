شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة استثمارات شركة «بي بي» العالمية للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تقدير الحكومة للتعاون القائم مع شركة «BP» العالمية للبترول، باعتبارها من أقدم الشركات العالمية العاملة في مصر.

وأثنى رئيس الوزراء على حرص الشركة على التواجد في السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، حتى في أصعب الظروف، معرباً عن تطلعنا لمزيد من الاستثمارات من جانب الشركة في قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع بوب دادلي، رئيس مجلس إدارة شركة «BP» العالمية للبترول، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2019»، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «BP» عن اهتمام وحرص الشركة على تعزيز التعاون مع مصر، كاشفاً عن أن مصر كانت أكثر الدول التي استثمرت فيها الشركة خلال العامين الماضيين، وسوف تستمر الشركة في ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة للطاقة في مصر.

في ذات السياق، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى آخر تطورات التعاون مع الشركة حيث دخلت المرحلة الثانية من حقل شمال الإسكندرية البحري حيز الإنتاج منذ يومين، وذلك بعد المرحلة الأولى التي دخلت الإنتاج في 2016، ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثالثة في نهاية العام الجاري.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على دعم الحكومة لاستثمارات شركة «BP» واستعدادها لتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة في مصر.