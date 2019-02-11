شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي شربين يطالبون بافتتاح موقف جديد.. و«شاروبيم»: «افتحوه أنتم مش كل حاجة المحافظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية وعلى عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الإثنين، مدرسة جديدة ووضع حجر أساس أخرى بقريتن بمركز شربين في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، والذى يستمر حتى 13 فبراير الجارى.

يذكر أن المدرسة الجديدة بعزبة عبدالله زكى تضم 11 فصلًا وتم بناؤها على مساحة 2200 متر متبرع بها وبتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، كما وضع حجر أساس مدرسة السعدية للتعليم الأساسى، والتى تضم 11 فصلا وأقيمت على مساحة ألف متر بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه ويستغرق تنفيذها 12 شهرا .

وقال المحافظ: «مبروك على أهل شربين المدرستين وشكرا لكل من ساهم في التخفيف من كثافة الفصول وتجويد العملية التعليمية».

وخلال الجولة استوقف المحافظ عدد من أهالى مركز شربين يتقدمهم النائب إيهاب السلاب عضو مجلس النواب عن دائرة شربين وطالبوه بتحديد موعد لافتتاح الموقف الجديد والمنفذ بالجهود الذاتية، فانفعل المحافظ قائلًا: «روحوا افتحوه أنتم.. مش محتاجين المحافظ علشان يفتتحه.. أنا مثلا عندي 26 مدرسة هتشتغل في التيرم الثاني معقول هفتحهم كلهم.. كل اللى هافتحه 3 أو 4 مدارس والباقى هيشتغلوا عادى مش كل حاجة تقولوا المحافظ».

وأضاف «شاروبيم»: «احنا ممكن نحدد موعد للافتتاح ويبقى عندي اجتماع بالقاهرة في نفس الوقت.. هنلغي الافتتاح مثلًا ؟!.. يبقى افتحوا أنتم واشتغلوا»، فرد النائب معترضًا: هو حد بيقدر يعمل حاجة من غير توجيهات سعادتك.. ولا إحنا هنعمل خطوط سير وننقل السيارات من نفسنا إحنا كنواب مالنا ومال الحاجات دى، فوجه المحافظ مسؤولى المرور بافتتاح الموقف وتشغيله تجريبًا قائلًا: افتحوه تجريبي وشوفوا الدنيا هتعمل إيه.