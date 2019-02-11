شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مبروك: وضع خطط لبث برامج إذاعية دائمة بهدف تعريف الناس بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إنه تم وضع خطط لبث برامج إذاعية تستمر بشكل دائم، على موجات الإذاعة المصرية والإذاعات الموجهة، بهدف تعريف الناس بأفريقيا ومدى أهمية أن تتسلم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي زعامة القارة الأفريقية، لمدة عام، للمرة الأولى منذ نشأة الاتحاد الأفريقى عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الأفريقية، للعودة الصادقة نحو جذور مصر الأفريقية، واستعادة دورها القيادي التاريخي بالقارة السمراء، وأسباب عودة مصر إلى أفريقيا مرة أخرى، موضحة أنه سوف تتنوع الرسائل الإعلامية بأشكالها المختلفة، حسب نوعية الجمهور الذي نريد توجيه الرسالة الإعلامية له.

وأضافت «مبروك»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أنها تتمنى أن يتم تقوية بعض الشبكات الإذاعية الموجهة إلى أفريقيا، لإن لها تأثير كبير في قلب القارة السمراء، حيث يوجد لدينا 6 لغات، ونحتاج إلى صيانة الشبكات الإذاعية وعودة بعض الشبكات الإذاعية التي أغلقها وزير الإعلام السابق ممدوح البلتاجي في غرب أفريقيا، كما نتمنى زيادة ساعات البث إلى قارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه تم التغلب في بعض البلدان على البث، حيث تم وضع الإذاعات علي الموقع الموحد للإذاعة، ولكن الأفارقة مازالوا يحبون سماع الراديو، وبعض الدول لديها رغبة في الحصول على خدمة البث وبثها على موجات fm في بلدانهم.

وأكدت «مبروك» أن الإذاعات الموجهة لا تعاني من قلة المذيعين، ولدينا عدد جيد من المذيعين الأفارقة.

وفي سياق متصل، أشارت «مبروك» إلى أن لدينا عددًا كبيرًا من المتدربين الإعلاميين الأفارقة سواء صحفيين أو إعلاميين، وهم سعداء بتواجدهم في مصر، وهم يحبون مصر وينقلون صورة جيدة عنها، وقد ناقشنا في المجلس الأعلى للإعلام تطوير مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، إلى الأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال والإعلام.