شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث تنشيط التعاون الإعلامي مهنيًا واقتصاديًا مع البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بالبحرين، على هامش منتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث بحث الجانبان سبل تنشيط التعاون الإعلامي مهنيًا واقتصاديًا، كما تناول اللقاء تبادل الرؤي والأفكار حول المستجدات في مجال الإعلام والعمل على تفعيل التواصل والتكامل بين الوطنية للإعلام ومركز الاتصال الوطني البحريني.

وشارك رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمنتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أشاد بالتنظيم الرائع للمنتدى الذي يجمع قادة الإعلام العربي لتبادل الرؤى والأفكار حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطور هائل في تكنولوجيا الاتصال وسبل مواكبة هذا التطور بالتنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الإعلامية العربية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أهمية دور الإعلام الحكومي الذي يتمتع بالشفافية والمصداقية في مواجهة ما تنشره بعض المواقع من أكاذيب هدفها إثارة الفتن والتضليل، لافتًا إلى أن دور الإعلام الحكومي هو دور توعوي وتنويري يعمل في إطار مهني، وبحرية مسؤولة، ويهدف إلى تنمية وعي المواطن بما يدور حوله على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد على أهمية تفعيل التواصل والتكامل بين الهيئات الإعلامية في الدول العربية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام، وتفعيل أدواتنا لمواجهة بعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى التضليل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المهنية والمصداقية.