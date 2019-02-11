شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تناقش بروتوكول تعاون «مصر للعلوم والتكنولوجيا» و«إعداد القادة بحلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية داخل الجامعات الخاصة من خلال إنشاء مراكز لإعداد القادة بداخلها.

وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث وقع الدكتور طايع عبداللطيف والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة بروتوكولا للتعاون، بحضور الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء بالجامعة.

وينص البروتوكول على إنشاء مركز لإعداد القادة داخل الجامعة لتنفيذ برامج المعهد لطلاب الجامعة والتى تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطني، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل الجامعة، فضلاً عن استضافة طلاب الجامعات الخاصة بمدينة ٦ أكتوبر.

وقال، عبداللطيف، إن هذا هو البروتوكول الثانى بين معهد إعداد القادة بحلوان والجامعات الخاصة، حيث تم توقيع البروتوكول الأول مع جامعة النهضة الأسبوع الماضي.