شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، وذلك على هامش فعاليات أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الحالى بأديس أبابا وذلك وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي أن رئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس مصر للاتحاد الأفريقي، ستدفع دفعا جديدا للاتحاد، لما تتميز به سياسته من خصال نبيلة، ومنظور واعد لأفريقيا، ولمكانة مصر التاريخية والحضارية العريقة، وما تشكله أفريقيا من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إن أفريقيا هي الثورة النابضة بعينها.