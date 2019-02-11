شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، وذلك على هامش فعاليات أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الحالى بأديس أبابا وذلك وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي أن رئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس مصر للاتحاد الأفريقي، ستدفع دفعا جديدا للاتحاد، لما تتميز به سياسته من خصال نبيلة، ومنظور واعد لأفريقيا، ولمكانة مصر التاريخية والحضارية العريقة، وما تشكله أفريقيا من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إن أفريقيا هي الثورة النابضة بعينها.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.