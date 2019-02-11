شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: لن نقبل بوجود خسائر مالية أو عمالة زائدة داخل أي مشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إعادة هيكلة كافة المشروعات وتشكيل لجنة من الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة لحصر العمالة الزائدة بكل مشروع وإعادة توزيعها على باقي المشروعات الأخرى التي تعاني من عجز، كما قرر تفعيل اللجنة العليا لإحكام الرقابة والسيطرة والإشراف الكامل على المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعات، في مجمع دمنهور الثقافى، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمديرين التنفيذيين للمشروعات ومديرى الشؤون المالية والإدارية والقانونية والتخطيط والمتابعة ومراقب عام الحسابات بالمحافظة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على أنه لن يقبل بوجود خسائر مالية داخل أي مشروع أو عمالة زائدة وضرورة إعادة هيكلة أعضاء مجلس الإدارة وتعديل اللوائح لتعظيم إنتاجية تلك المشروعات والمساهمة في الوفاء بالتزامات المحافظة والسير في إستكمال كافة برامج وخطط التنمية والمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

ووجه «آمنة» بضرورة الانتهاء من تنمية مشروع عاداة للثروة الحيوانية والنباتية بسيدي غازي بكفر الدوار وشراء رؤوس العجول اللازمة لأعمال التطوير وتنمية المشروع وإنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات المشروع، وسرعة دعم مشروع البتلو بمبلغ عشرة ملايين جنيه وإعطاء الأولوية للشباب في الإستفادة من تلك القروض الميسرة وإستثمارها في تربية رؤوس البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من ذبح البتلو .

وشدد على رئيس مشروع المواقف بسرعة تغطية وسد العجز على جميع الخطوط بنطاق المحافظة، وتدبير مساحة أرض مناسبة لإقامة مجمع مواقف عليها بمدينة كفر الدوار للقضاء على المواقف العشوائية، وتكثيف الرقابة على مشروع المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور على سيارات التاكسي العاملة بمدن المحافظة، وتكثيف أعمال ترخيص التكاتك بمراكز المحافظة وتفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، وتشكيل لجنة من المرور لمراجعة وفحص تراخيص وطفايات وإطارات الأتوبيسات العاملة بمشروع النقل الداخلى، وعمل الصيانة اللازمة لها.